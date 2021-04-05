Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı
05.04.2021 18:46
MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Derinboğaz Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
MALATYA'nın Akçadağ ilçesine bağlı Derinboğaz Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Akçadağ'ın Derinboğaz Mahallesi'nde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı.
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