Malatya'da, 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Doğanşehir'in Elmalı Mahallesi'nde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem alarak vatandaşları yaptığı anonslarla dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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