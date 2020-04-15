Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi - Son Dakika

Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 31 Mart günü, 14 gün süreyle karantina altına alındı. Bu süreçte giriş-çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina süresi bugün sona erdi.

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