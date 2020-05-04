Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı - Son Dakika

MALATYA'nın Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçenin Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrası, bir kişinin yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mezranın giriş ve çıkışında önlem alındı. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kuluncak ilçesi Temüklü Mahallesi Başpınar mezrasında Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.