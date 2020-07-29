Malatya'da 1 mezra karantinaya alındı - Son Dakika

MALATYA'nın Akçadağ ilçesi Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrasında 6 kişi, katıldıkları cenaze sonrası koronavirüse yakalandı. Pozitif vakalar sonrası mezra karantinaya alınırken, 6 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrası, 6 kişinin yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mezranın giriş ve çıkışında önlem alındı. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kayadibi Mahallesi'nin Hıdıruşağı mezrasında 6 kişide Covid-19 pozitif vaka tespit edildi. 1 hafta önce katıldıkları cenazede yoğun temas kurdukları tespit edildi. Bunun üzerine mahalle 14 günlük süreyle karantinaya alınmıştır" denildi.