Malatya'da 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu - Son Dakika

Malatya'da 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu

18 dakika önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu.

Malatya'da 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu.


Olay, Başharık Mahallesi Başak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yaşındaki bebeği Nedrin H.'nın ateşlendiğini gören anne Nesrin H. bebeğe ateş düşürücü şurup verdikten sonra emzirerek yatırdı. Yaklaşık 1 saat sonra bebeğini kontrol etmeye gelen anne nefes almadığını fark etti. Durumu hemen eşi ve ailesine bildirdi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılan bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan ailenin 9 yıl aradan sonra çocuk sahibi oldukları öğrenildi. - MALATYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:07 Kaynak: İHA
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