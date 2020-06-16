Malatya'da 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sözde eski Güney Kore imamı olduğu öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait kapatılan kurum çalışanı ve ByLock kullanıcısı 5, örgütün sözde eski Güney Kore imamı olduğu yönünde bilgiler elde edilen iş adamı ile biri ihraç 4 astsubay olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması çalışmalar devam ediyor.