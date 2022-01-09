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Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika

Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

09.01.2022 17:14
Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Baruş, mesajında, demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, halkın haber alma özgürlüğünün de en etkili vasıtası olduğunu belirtti.

Tarafsız ve sağduyulu habercilik anlayışının basın kuruluşlarının kamuoyu nezdinde güçlenmesine, güçlü basın kuruluşları da demokrasinin sağlam bir zeminde gelişmesine önemli katkı sağladığını aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Tarafsız, özgür, ilkeli ve meslek ahlak kuralları çerçevesinde faaliyet gösteren basın mensupları, insanlara toplumsal olaylardan haber verme ve ihtiyaç duydukları konularda bilgi akışı sağlama yanında demokrasi açısından sağlıklı bir kamuoyu oluşturma gibi çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran gazetecilik mesleğini icra eden birbirinden değerli basın mensupları ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarırken, bir anlamda kamu vicdanının sesi de olmaktadırlar. Ülkemiz ve şehrimizde meydana gelen gelişmelerin halkın dikkatine tarafsız bir şekilde yansımasını sağlayan gazeteciler, milli ve kültürel kimliğin korunmasına, yaşadığımız şehrin tarihi ve yerel değerlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına, toplumsal meselelere karşı duyarlılığın artmasını sağlaması bakımından da sağlıklı bir kamuoyu oluşumuna, vatandaşlarımızın yaşadığı yere karşı aidiyet duygusunun ve hemşerilik kültürünün gelişmesine de önemli katkı sağlamaktadırlar. Kamuoyunu aydınlatmak ve haber vermek amacıyla, mesai mefhumu gözetmeksizin, son derece zorlu koşullarda ve sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yerine getiren, bazen can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşan gazetecilerimizin fedakarca çalışma anlayışı her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise haber alma ve iletme özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirdiğini kaydetti.

Gazetecilerin, hadiselerin kamuoyuyla objektif paylaşılması noktasında, tarafsız olarak anlatılmasında önemli bir görev ifa ettiklerini aktaran Gürkan, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Yaşanan gelişmelerden insanların haberdar edilmesi noktasında çok önemli bir mesleği icra eden basın mensuplarımızın; meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının da doğru biçimde karşılanmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt da basın mensuplarının her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yaptıklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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Selahattin Gürkan, Gazeteciler Günü, Malatya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika
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