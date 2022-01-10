Malatya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları - Son Dakika

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fendoğlu, mesajında, gazeteciliğin, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Halkın doğru bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve objektif basının demokratik ve gelişmiş ülkelerin en önemli güçlerinden olduğunu aktaran Fendoğlu, şunları kaydetti:

"Zor şartlara rağmen ülkemizde ve dünyada görevlerini yerine getirmek için emek harcayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları takdire değerdir. Bu vesileyle topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, demokrasinin sınırsız, özgürlüklerin, sosyal ve ekonomik refahın en yüksek standartlarda olduğu mutlu yarınlar, temennisiyle değerli basın çalışanlarının çalışmalarında başarılar diliyorum."

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, demokrasinin en önemli unsuru, toplumun aynası olan basının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tüm teknik imkan ve donanıma kavuşmasının ülkenin her anlamda gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz de basın mensuplarının Kovid-19 sürecinde vatandaşları bilgilendirip, alınan tedbirlerden haberdar ederek salgınla mücadele sürecinde önemli bir rol üstlendiğini aktararak, "Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın çalışanlarının rahat çalışma koşullarına sahip, emeğinin hakkını alabildiği, kendini geliştirebildiği bir basın ortamına kavuşmaları en büyük dileğimdir." değerlendirmesinde bulundu.