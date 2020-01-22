Malatya'da 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Malatya'da 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu

17 dakika önce

Malatya'da, 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu.

Malatya'da 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu, System.String[]

Malatya'da, 100 fidan Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu.


Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesi bahçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve öğrencilerin katılımı ile 100 adet fidanı Toprak Dede'yle aynı gün toprakla buluşturuldu. TEMA Vakfı kurucularından merhum Hayrettin Karaca'nın hatırasına ithafen, Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde yüzer fidan dikme etkinliği başlatıldı. Malatya'daki fidan dikme programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Etkinlikte "Çocuklarımızın Toprak Dedesi, seninle birlikte her ilimizde yüz fidanı aynı anda toprağa bırakıyoruz. Diktiğimiz her fidan, sana bir veda sözümüz olsun" dedi.


Bu kapsamda, Malatya il Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. - MALATYA

Serdar Selçuk, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
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