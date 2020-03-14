Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2 - Son Dakika

Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2

30 dakika önce

Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2.

Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2

Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:34 Kaynak: DHA
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