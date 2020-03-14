Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2 - Son Dakika

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Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2
30 dakika önce
Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:34 Kaynak: DHA
Malatya'da 11 koronavirüs şüphelisinin sonuçları negatif çıktı -2
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