Son Dakika Haberleri: Malatya'da 11 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Malatya'da 11 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

33 dakika önce

Malatya'da asayiş ekipleri 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği toplam 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Malatya'da 11 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Malatya'da asayiş ekipleri 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği toplam 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent merkezinde farklı cadde ve sokaklarda uygulama yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği toplam 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Asayiş ekipleri araçlarında ruhsatsız silah bulunan şüphelilerle ilgili işlem yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:38 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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