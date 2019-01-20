Malatya'da 11 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
33 dakika önce
Malatya'da asayiş ekipleri 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği toplam 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Malatya
'da asayiş ekipleri 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği toplam 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent merkezinde farklı cadde ve sokaklarda uygulama yaptı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda yaptıkları aramalarda 5'i tabanca, 6'sı av tüfeği toplam 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Asayiş ekipleri araçlarında ruhsatsız silah bulunan şüphelilerle ilgili işlem yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:38 Kaynak: AA
6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar, Cezaeviden Çıkar Çıkmaz Film Çekecek
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u Devirdi: 4-2
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliye'ye Çağırıp Dinlesin
Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu