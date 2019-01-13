Malatya'da 11 Yerleşim Birimi ile Ulaşım Yapılamıyor
55 dakika önce
Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 11 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.
Malatya
'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 11 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge
'de 6, Doğanyol
'da 3, Hekimhan
ilçesinde ise 2 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan 11 mahallenin toplam 169 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:22 Kaynak: AA
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