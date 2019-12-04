Son Dakika Haberleri: Malatya'da 111 engelli kontenjan fazlası
Son Dakika Güncel Malatya'da 111 engelli kontenjan fazlası - Son Dakika

Malatya'da 111 engelli kontenjan fazlası

6 saat önce

Malatya'da, 111 engellinin kontenjan fazlası olarak çalıştığı bildirildi.

Malatya'da 111 engelli kontenjan fazlası, System.String[]

Malatya'da, 111 engellinin kontenjan fazlası olarak çalıştığı bildirildi.


İŞ KUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, yaptığı açıklamada, "İlimizde kamuda 364,özel sektörde bin 91 kişi engelli kontenjanında çalışmakta olup, engelli kontenjan açığının tamamı doldurulmuştur. Ayrıca 111 engelli kontenjan fazlası olarak çalışmaktadır" dedi.


Bu arada Toman, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Malatya da en fazla engelli istihdam eden iş yerlerine ziyaret gerçekleştirdi.. Söz konusu ziyarette çalışmakta olan engellilerle öğlen yemeğinde bir araya gelerek iş yerlerindeki çalışmaları hakkında bilgi alıp sohbet eden Toman, ayrıca çalışanlara İŞ KUR Müdürü olarak çiçek dağıtarak günlerini kutladı.


Diğer yandan, başka bir işletmede 65 engelli çalışanı ile Vali Aydın Baruş'un da katıldığı akşam yemeğinde düzenlenen organizasyonda bir araya gelindi.


Vahap Toman, "İlimizde kamuda 364,özel sektörde bin 91 kişi engelli kontenjanında çalışmakta olup, engelli kontenjan açığının tamamı doldurulmuştur. Ayrıca 111 engelli kontenjan fazlası olarak çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekerlekli sandalyesi olmayan oğlunu sırtında taşıyarak getirdi
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:13:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 111 engelli kontenjan fazlası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]