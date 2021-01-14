Malatya'da 1125 sokak hayvanına bakım yapıldı - Son Dakika

Malatya'da 1125 sokak hayvanına bakım yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğünce 1125 sokak hayvanına bakım yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğünce 1125 sokak hayvanına bakım yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevine getirilen 1125 sokak hayvanının bakımları yapıldı. Aşı olgunluğuna erişmiş 985 sokak hayvanına kuduz ve parazit aşıları vuruldu. Geçici bakımevine getirilen sokak hayvanlarından 887 köpek ve 56 kedi kısırlaştırıldı, küpelendi ve kayıt altına alındı. Bakımı yapılan hayvanlar daha sonra yakalandıkları bölgeye bırakıldı. Öte yandan Hayvan Kısırlaştırma Merkezi ve Geçici Bakımevinde geçen yıl bakımları yapılan 139 köpeğin sahiplendirildiği bildirildi.

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