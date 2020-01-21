Malatya'da 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Malatya'da 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonda 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri Sivas Caddesi'nde bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler satıldığı belirlendi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 118 kilogram nargile kömürü, 6 kilogram nargile tütünü, 5 bin makaron ile 18 nargile lülesi ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçların şasi ve motor numaralarını değiştiren şebeke üyesi 16 kişi tutuklandı
Meteoroloji, İstanbul'da bugün için karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kritik ismi Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı! TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:39:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 118 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]