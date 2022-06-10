Malatya'da 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

10.06.2022 14:12
Malatya'da 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Malatya'da bir kamyonda 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Malatya'da bir kamyonda 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Bölge Trafik uygulama noktasında durdurduğu bir kamyonda arama yaptı.

Ekipler, aramada gümrük kaçağı karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen, 12 bin 535 litre motorin ele geçirdi.

Sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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