Malatya'da 12 kilo esrar ele geçirildi
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MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:14 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Akçadağ
ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yapılan çalışmanın ardından 3 eve operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 12 kilo esrar, 3 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 121 tabanca mermisi ile 94 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu ve silahlara el koyarken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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