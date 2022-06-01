Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi

01.06.2022 11:10

Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildiMALATYA Malatya'da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 745 gram metamfetamin ile 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi

MALATYA Malatya'da polis ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 745 gram metamfetamin ile 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1 şahsın ikametinde yapılan aramada çocuk bezlerine gizlenmiş vaziyette 745.90 gram metamfetamin maddesi ile Kale uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada ise 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından kontroller esnasından durdurulan bir başka otobüste ise yapılan aramada 1 bin 130 paket Gümrük Kaçağı Tütün Mamulü ele geçirildi.

Bir kişinin tutuklandığı olaylarla ilgili başlatılan tahkikatların sürdüğü kaydedildi.

Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Malatya'da çocuk bezi ve ot çuvallarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Malatya'da çocuk bezi ve ot çuvallarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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