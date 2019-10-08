Son Dakika Haberleri: Malatya'da 129 adet gümüş sikke ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 129 adet gümüş sikke ele geçirildi

Malatya'da 129 adet gümüş sikke ele geçirildi

1 saat önce

Malatya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 129 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Malatya'da 129 adet gümüş sikke ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 129 adet gümüş sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, Yazıhan ilçesinde bir şahsın elinde tarihi eser niteliğinde sikkeler olduğu ve bu sikkeleri satmaya çalıştığı bilgisi elde edildi. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyon sonucu şahıs, sikkeleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda toplam 129 adet gümüş sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'ye operasyonu onaylamıyoruz" paylaşımını sildi
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin hava sahası hamlesini yorumladı PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:57:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 129 adet gümüş sikke ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]