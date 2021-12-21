"Malatya'da 13 bin 907 adet konut inşa edildi" - Son Dakika

Bakanlığın kentte 2 Milyar 299 Milyon 451 bin TL tutarında yatırımının devam ettiğini aktaran Çakır, "Devam eden ve tamamlanan yatırımlara bakacak olursak, toplam 491 milyon 884 bin 66 metrekare alana sahip 7 adet Millet Bahçesi projesinin bulunduğunu görüyoruz.Bunlardan 4'ünün açılışı yapıldı, 1'i inşaat aşamasında 2'si ise projelendirme aşamasında. 1 Millet Bahçesi ise değerlendirme aşamasında.Yine ilimizde '100 bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında, 709 Adet Sosyal Konutluk 3 proje bulunuyor. Afet Konutu çalışmaları kapsamında,2 bin 740 Konut vatandaşa teslim edildi. 3 bin 547 konut için çalışmalar devam ediyor.'100 bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Yazıhan'da 79 adet konut yapılacak. Projenin fiziki ilerlemesi yüzde 66 civarında. Yine Kale'de 130 Adet konut yapılacak. Bu projenin fiziki ilerlemesi de yüzde 96. Ayrıca Malatya Merkezde de 500 adet konut yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kentsel yenileme ve dönüşüm projelerine de değinen Çakır,"Malatya'da, 2 bin 428 adet binadariskli yapı tespiti yapılmış olup, bunlardan 2 bin 87 adet binanın yıkımı gerçekleşti. Malatya'ya kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar, 29 milyon 601 bin TL riskli yapı kira yardımı, 6 milyon 451 bin TL riskli alan kira yardımı, 27 milyon 500 bin TL kamulaştırma, 7 milyon 377 TL proje uygulamaları, 713 bin TL hizmet alımı olmak üzere toplamda yaklaşık 71 milyon 642 bin TL destek sağlanmıştır. Darende, Yeşilyurt, Battalgazi, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde, 26,57 Hektar büyüklüğünde 5 Adet 'Riskli Alan' ilan edilmiştir. 805,39 Hektar büyüklüğünde 13 Adet 'Rezerv Yapı Alanı' olarak belirlenmiştir.

AK Parti hükümeti döneminde, TOKİ tarafından kentte 13 bin 907 adet konut inşa edildiğini söyleyen Çakır, "Yine 5 Hastane,10 okul, 2 spor salonu,gibi uygulamalar tamamlandı. 2 Milyar 246 Milyon TL değerinde, 3 bin 583 Konut, bin 105 köy evi, 385 ahır, 250 ahırlı köy evi, 75 dükkan, 32 ticaret merkezi, 5 cami, 3 ilköğretim okulu, 1 kafeterya, 1 özel harekat bölge müdürlüğü, 1 lise, 1 ortaokul eğitim binası, 4 eğitim binası, 1 adet genel altyapı uygulamaları devam etmektedir" diye konuştu.