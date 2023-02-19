Malatya'da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı

19.02.2023 21:55

Malatya'da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da 7 katlı apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı.

Malatya'da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da 7 katlı apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı. 13 kişiye mezar olan apartmanda 87 saat sonra ise bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

Malatya'da Kahramanmaraşlı 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Yeşilyurt ilçesinde Çukurdere Mahallesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde bulunan 16 daireden oluşan Yetiş Apartmanı'nın yıkılma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde depremle birlikte yoldaki insanların sağa sola kaçışma anlarının ardından biranda ortalığı toz bulutun kapladığı apartmanın ise saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.

"Yetiş Apartmanı'mız 13 kişiye mezar oldu"

Apartmanın 1995 yılında inşa edildiğini kaydeden Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, "Bölgemizde birçok bina yıkıldı bunlardan biri de şu an önünde bulunduğumuz Yetiş Apartmanı. 1995 yapımlı olan binada 13 kişi hayatını kaybetti, 87 saat sonra sağ kurtulan bir de kızımız oldu. Ben de burada 25 yıllık esnaflık yapıyordum aynı zamanda muhtarlık ofisi olarak kullandığım işyerim de yıkıldı. Bölgemiz ilk depremde çok fazla hasar olmadı yıkılmalar ikinci depremde yaşandı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Malatya'da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı Malatya'da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara yansıdı Malatya'da depremler sonrası dağ ikiyi ayrıldı! Görenler gözlerine inanamadı Malatya'da depremler sonrası dağ ikiyi ayrıldı! Görenler gözlerine inanamadı

Kahramanmaraş, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:10 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 20'ye yükseldi
21:26 Vatandaşlarla konuşan Vali Bilgin'den dikkat çeken sözler: Durum açıklanan rakamlardan 3-4 kat daha kötü, bazı iller yeniden yapılacak
20:44 Baykar, Evim Yuvan Olsun projesine 22 adet eşyalı daireyle destek verecek
19:56 Deprem bölgesinde ayağı çıplak bir çocuğa kek veren AK Partili Kadın Kolları yöneticisi, tepkiler sonrası paylaşımını sildi
18:58 Bakan Koca'dan deprem bölgesindeki vatandaşlara kritik uyarı: İçme ve ambalajlı sular tercih edilmeli
18:35 Kılıçdaroğlu, "Binlerce depremzededen mesaj alıyorum" diyerek hasar tespit çalışması yapan görevlilere çağrıda bulundu
18:17 Kahreden olay! Enkaz çalışmalarını izlerken moloz çarpan adam hayatını kaybetti
18:19 Malatya'da depremler sonrası dağ ikiyi ayrıldı! Görenler gözlerine inanamadı
14:25 Kerem'den anlamlı hareket! Tarihi maçtaki topu bağışlayıp taraftara çağrıda bulundu
16:25 Osmaniye'deki deprem mezarlarının üzerine bırakılanlar duygulandırdı: Süper kahramanım, babam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2023 22:34:57. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement