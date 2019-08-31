Son Dakika Haberleri: Malatya'da 13 yılda 21 milyon TL hibe desteği verildi
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Malatya'da 13 yılda 21 milyon TL hibe desteği verildi

2 saat önce

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, 2006 yılından itibaren bugüne kadar 12 etap kırsal kalkınma destekleri kapsamında 21 milyon TL'lik hibe desteği sağlandığını belirtti.

Malatya'da 13 yılda 21 milyon TL hibe desteği verildi, System.String[]

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, 2006 yılından itibaren bugüne kadar 12 etap kırsal kalkınma destekleri kapsamında 21 milyon TL'lik hibe desteği sağlandığını belirtti.


Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap Destekleme Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği uygulama esasları hakkında, bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü vekili Mehmet Alışık, Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, birlik başkanları, ziraat odası başkanları, tarım danışmanları ve muhtarlar katıldılar.


Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Tahir Macit, 2006 yılından bugüne kadar 12 etap kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırım programının uygulandığını belirterek bu uygulamalar çerçevesinde ürün işleme, soğuk hava deposu, çelik silo ve alternatif enerji gibi yatırım konularında Malatya genelinde 92 adet projeye 21 milyon 56 bin 214 TL hibe desteği verildiğini söyledi.


Macit'in konuşmasının ardından söz alan Ziraat Mühendisi Mustafa Taşdoğan ise katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi.


2019/30 nolu Kırsal Kalkınma Destekleri 13.Etap Destekleme Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinin 2 Ağustos 2019 tarih ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilerek proje başvurularının tebliğin yayınlanma tarihinden itibaren 2 ay olduğu açıklandı. Başvuruların 30 Eylül 2019 tarihine kadar bakanlığın www.tarimorman.gov.tr ana sayfasında yer alan Hızlı Erişim KKYDP Başvuru (https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx'tip=3) sayfasına internet veri girişi şeklinde yapılacağı belirtildi. - MALATYA

Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
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