Malatya'da 1460 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda, Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesinde hazine arazisine yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.
Adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, bin 460 kök Hint keneviri ele geçirdi, 3 şüpheliyi ise gözaltına aldı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:17 - Kaynak: AA
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