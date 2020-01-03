Malatya'da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı - Son Dakika

Malatya'da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı

6 saat önce

Malatya'da 15 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapandı.

Malatya'da 15 kırsal mahalle yolu kardan kapandı, System.String[]

Malatya'da 15 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 27 ekibinin, kapalı kırsal mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye, kardan yolu kapanan en fazla kırsal mahalle 12 mahalle ile Pütürge ilçesinde bulunuyor. Yolu kapanan toplam 15 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 334 kilometrelik kapalı yolun açılması için 27 ekip iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor. Ekiplerin bazı kırsal mahallelerin yolunu açtığı ancak tipi nedeniyle tekrar kapandığı, bu nedenle bir günde aynı yolu birkaç kez açmak zorunda kaldıkları ifade ediliyor.

(İHA)

Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
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