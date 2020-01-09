Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Son Dakika

Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı

6 saat önce

Malatya'da kar yağışı sonrası Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde 15 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı, System.String[]

Malatya'da kar yağışı sonrası Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde 15 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.


Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Malatya'da çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri, ilçelerde kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Çok sayıda ekibin geceli gündüzlü çalışması ile 100'den fazla köyün yolu ulaşıma açılırken, fırtına ve kar yağışı nedeniyle açılan yollardan bazıları yeniden kapandı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, kentte kapalı mahalle yolu sayısının 15 olduğu öğrenildi. Bu kapsamda Pütürge'de 13 ve Battalgazi'de 2 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Battalgazi, Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
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