Malatya'da 15 Temmuz anması başladı - Son Dakika

Malatya'da 15 Temmuz anması başladı

MALATYA - 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasının 5. yıldönümünde yurt genelinde olduğu gibi Malatya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenleniyor. Geçen yıl pandemi gölgesi altında gerçekleşen anmaya, bu yıl normalleşme kararları sonrası vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde ilk olarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğretmen evi önünde başlayan korteje Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran eşliğinde ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte 15 Temmuz Meydanına kadar yürüdü.

Sabah ezanına kadar sürecek anma programında saatler 00.13 gösterdiğinde, tıpkı 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi Malatya'da ki tüm camilerde aynı anda selalar okunacak. 00.20'de ise Fetih Suresi okunarak dualar edilecek.