Malatya'da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı - Son Dakika

Malatya'da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan ve il protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan ve il protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.

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Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda anma etkinliği düzenlendi. Programa, Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahatin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile şehit ailelerinin yakınları katıldı. İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Ankara'da FETÖ'cü hainlerin helikopterden açtığı ateş sonucu şehit olan 31 yaşındaki Fuat Bozkurt'un mezarı ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.


15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da Atatürk Havalimanında şehit düşen Zekeriya Bitmez'in Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'ndeki kabri de ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi. Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da katıldığı anma programında dualar edildi.


Darbe girişiminde yine İstanbul'da şehit olan 17 yaşındaki Engin Tilbaç'ın Pütürge ilçesinde bulunan kabri ilçe protokolü ve yakınları tarafından ziyaret edilerek dualar edilip karanfiller bırakıldı. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı - Son Dakika
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