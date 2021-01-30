Malatya'da 15 Temmuz'un sembolü 'Şevket Dede', koronavirüsü yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 15 Temmuz'un sembolü 'Şevket Dede', koronavirüsü yendi

30.01.2021 10:15
Malatya'da 15 Temmuz'un sembolü 'Şevket Dede', koronavirüsü yendi

Malatya'da 15 Temmuz'un sembolü 'Şevket Dede', koronavirüsü yendiMALATYA'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından katıldığı demokrasi nöbetlerinde sembol haline gelen Şevket Samancı (95), yakalandığı koronavirüsü 15 günlük tedavi ile yendi.

Malatya'da 15 Temmuz'un sembolü 'Şevket Dede', koronavirüsü yendi

MALATYA'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından katıldığı demokrasi nöbetlerinde sembol haline gelen Şevket Samancı (95), yakalandığı koronavirüsü 15 günlük tedavi ile yendi. Alkışlarla hastanede taburcu edilen Samancı, koronavirüs tedavisi görenlere sabırlı olmaları, vatandaşlara ise kurallara uymaları tavsiyesinde bulundu.

Malatya'da, koronavirüs testi pozitif çıkan Şevket Samancı, ağır hasta olarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı. 15 gün süren tedavi sonrası Samancı'nın yapılan testi negatife döndü. Sağlık çalışanları 'Şevket Dede' olarak hitap ettikleri Samancı'yı alkışlarla hastaneden taburcu etti.

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sonrası kent meydanında demokrasi nöbeti tutan Samancı'nın fotoğrafları, kentte sembol haline geldi. İlerleyen yaşına rağmen demokrasi nöbetlerine katılarak birçok kişiye örnek olan Samancı, hastalığı yenmesinin ardından hem sağlık çalışanlarına hem de hastanenin konforlu olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

'VATANDAŞLAR DİKKAT ETSİN, HASTALAR SABRETSİN'

Hem vatandaşlara hem de tedavi gören hastalara tavsiyelerde bulunan Şevket Samancı, Hastaneye yattıktan sonra personel beni el üstünde tuttu. Yemekler oldukça iyi, yatakların konforu otellerden daha güzel. Bütün çalışanlara teşekkür ederim, bütün hastalara Allah acil şifalar versin. Sağlık çalışanlarının ayakları taşa değmesin. Hastaların sabretmesi lazım. Tedavi süreci biraz sancılı geçiyor ama doktorlar sağ olsunlar ellerinden geleni yaparak hastaları iyileştiriyor. Tedavi gören hastalar sabırlı olsun. Vatandaşlar da hastalığa karşı dikkat etsin, kurallara uysun diye konuştu.

'ELLERİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTILAR'Şevket Samancı'nın torunu Abdulkadir Samancı (21) da dedesinin sağlığına kavuşmasında emeği olan doktorlara teşekkür ederek, Darısı başka hastaların başına. Allah tüm sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Kendi aileleri gibi yardımcı olamaya çalıştılar. Gecesini gündüzlerine katarak sürekli yanlarımızda oldular. Dedemin durumu ağırdı. Doktorlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar dedi.

Kaynak: DHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz 2016, Malatya, Darbe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 15 Temmuz'un sembolü 'Şevket Dede', koronavirüsü yendi - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Kulisleri hareketlendiren iddia: Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
10:21 Ronaldo'dan çılgın gol! Tribündeki Suudiler gördüklerini hiçbir zaman unutamayacak
09:36 Lüks plazalara "Alo Masaj" operasyonu! Fuhuş için "özel terapi" şifresini kullanmışlar
09:45 Şenol Güneş, Jorge Jesus'un gündeme oturan sözlerine cevap verdi: Doğru bulmuyorum
09:39 Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı! İşte listelerin yayınlanacağı tarih
09:27 Bir süredir ortalarda görünmüyordu! Spor yaptığı anları paylaşan Nusret, tarzıyla dikkat çekti
09:14 Konyasporlu Ahmet Oğuz'dan Galatasaray maçının önüne geçen pozisyon için olay itiraf: Kırmızı kart olabilirmiş
09:10 Akşener'e canlı yayında açık açık soruldu: Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine ne diyor?
03:57 Kanada, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere vize kolaylığı sağlayacak
09:54 Sel felaketinde 16 kişinin can verdiği Şanlıurfa'da sağanak! Sokaklar yeniden göle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2023 11:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da 15 Temmuz'un sembolü 'Şevket Dede', koronavirüsü yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement