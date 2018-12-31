Malatya'da 15 Yaşındaki Çocuk Odunlukta Ölü Bulundu
54 dakika önce
Malatya'da 15 yaşında bir çocuk evin odunluğunda ölü bulundu.
Malatya
'da 15 yaşında bir çocuk evin odunluğunda ölü bulundu.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Hanımınçiftliği
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanımınçiftliği Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki S.K. iddiaya göre kardeşi A.K. ile tartıştıktan sonra ortadan kayboldu. Anne
S.K. oğlunu aramaya başladı. Evin bahçe bölümünde bulunan odunluğu kontrol eden anne oğlu S.K.'yı odunlukta asılı halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Aile yakınlarının sinir krizleri geçirdiği olayın ardından S.K'.nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:52 Kaynak: İHA
Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
Vicdansız Hırsız Kamerada: Çocuk Boğulurken Böyle Hırsızlık Yaptı
Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı