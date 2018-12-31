Malatya'da 15 Yaşındaki Çocuk Odunlukta Ölü Bulundu
1 saat önce
Malatya'da 15 yaşındaki çocuk odunlukta ölü bulunduMALATYA - Malatya'da 15 yaşında bir çocuk evlerinin odunluğunda ölü bulundu.
Malatya
'da 15 yaşındaki çocuk odunlukta ölü bulundu
MALATYA - Malatya'da 15 yaşında bir çocuk evlerinin odunluğunda ölü bulundu.
Olay Battalgazi
ilçesine bağlı Hanımınçiftliği
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanımınçiftliği Mahallesi Kırlangıç sokakta ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki S.K.nın iddiaya göre kardeşi A. K. ile tartıştıktan sonra bir süre ortalarda görülmemesi üzerine annesi S. K. oğlunu aramaya başladı. Evin bahçe bölümünde bulunan odunluğu kontrol eden anne, oğlu S. K.'yı odunluk tavanında ipe asılı halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aile yakınlarının sinir krizleri geçirdiği olayın ardından S.K'.nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:56 Kaynak: İHA
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