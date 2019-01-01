Son Dakika Haberleri: Malatya'da 15 Yaşındaki Çocuk Odunlukta Ölü Bulundu

Malatya'da 15 Yaşındaki Çocuk Odunlukta Ölü Bulundu

1 saat önce

Malatya'da 15 yaşında bir çocuk evin odunluğunda ölü bulundu.

Malatya'da 15 Yaşındaki Çocuk Odunlukta Ölü Bulundu, System.String[]
Malatya'da 15 yaşında bir çocuk evin odunluğunda ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanımınçiftliği Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki S.K. iddiaya göre kardeşi A.K. ile tartıştıktan sonra ortadan kayboldu. Anne S.K. oğlunu aramaya başladı. Evin bahçe bölümünde bulunan odunluğu kontrol eden anne oğlu S.K.'yı odunlukta asılı halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Aile yakınlarının sinir krizleri geçirdiği olayın ardından S.K'.nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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