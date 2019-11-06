Son Dakika Haberleri: Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı
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Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarmanın kimlik kontrolü yaptığı yolcu otobüsünde 16 kaçak göçmen yakalandı.

Malatya'da 16 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarmanın kimlik kontrolü yaptığı yolcu otobüsünde 16 kaçak göçmen yakalandı.

Malatya- Elazığ karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde çoğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 16 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.Kaçakların, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.


Jandarma, Malatya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
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