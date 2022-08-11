Yanlışlıkla arkadaşını vuran genç tutuklandı - Son Dakika
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Yanlışlıkla arkadaşını vuran genç tutuklandı

11.08.2022 11:36
Yanlışlıkla arkadaşını vuran genç tutuklandı

Malatya'da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Malatya'da 16 yaşındaki bir genç, arkadaşının elindeki silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İddiaya göre, 9 Ağustos Salı Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir oto parkta arkadaşlarıyla birlikte sohbet eden 16 yaşındaki Umut S., F.A.'nın (16) elinde bulunan tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak iki kişiyi gözaltına alırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanlışlıkla arkadaşını vuran genç tutuklandı - Son Dakika

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