MALATYA'DA 168 BİN 918 ÖĞRENCİ EĞİTİME BAŞLANDI - Son Dakika

MALATYA'da, 168 bin 918 öğrenci ve 13 bin 127 öğretmen uzun bir aranın ardından okulla buluştu.

Covid-19 ve yaz tatili arasının ardından 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Malatya'da 168 bin 918 öğrenci ve 13 bin 127 aşkın öğretmen uzun bir aranın ardından okulla buluştu. Öğrenciler, yüz yüze eğitime geçildiği ve arkadaşlarına kavuştukları için mutlu oldukları gözlendi.

Mustafa Avni Cüre İlkokulu'nda okulların açılması için düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 4-E sınıfı öğrencilerinden Zehra Rana Şireli'nin 'Yeni Ders Yılı' isimli şiiri okumasının ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, "Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalmamıza rağmen hiçbir aksaklığa mahal vermeden başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Daha başarılı bir eğitim öğretim yılı olması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

'BUNDAN SONRA EĞİTİMİMİZE DEVAM EDELİM'

2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılının hayırlı olmasını dileyen Vali Aydın Baruş, " Bugün Malatya; 816 okulda 6 bin 462 derslikte 13 bin 127 öğretmenimizle, okul öncesinde 11 bin 795, ilkokulda 51 bin 419, ortaokulda 50 bin 678, lisede 55 bin 26 olmak üzere 168 bin 918 öğrencisiyle yüz yüze eğitime başlıyor. Yaklaşık 170 bin öğrencimiz okullarına kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu birlikte yaşıyor. Öğretmenlerimizle, idarecilerimizle birlikte bu sevinci yaşıyor. Okullarımızdan uzak kalmanın bize olumsuz bedeller ödettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle dersliklerimize okullarımıza sahip çıkalım. Kurallarımıza uyalım, bundan sonra da eğitimimize devam edelim" diye konuştu.