Son Dakika Haberleri: Malatya'da 171 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Malatya'da 171 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 171 litre kaçak içki ele geçirildi.

Malatya'da 171 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Malatya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 171 litre kaçak içki ele geçirildi.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde 171 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Polis, Malatya, 3. Sayfa
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