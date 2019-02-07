Son Dakika Haberleri: Malatya'da 171 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Malatya'da 171 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda 171 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 171 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda 171 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen bir işyerine openasyon düzenledi. Ekipler operasyonda 1 kişiyi gözaltına alırken, işyerinde yapılan aramalarda ise su bidonları içinde 171 litre kaçak içki ele geçirdi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:57 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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