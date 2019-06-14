Son Dakika Haberleri: Malatya'da, 174 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
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Malatya'da, 174 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

1 saat önce

MALATYA'da, 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte 174 bin 50 öğrenci karnelerini aldı.

Malatya'da, 174 bin öğrenci karne sevinci yaşadı, System.String[]
MALATYA'da, 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte 174 bin 50 öğrenci karnelerini aldı.
Yakınkent İMKB İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Vali Baruş, başarılı bir eğitim ve öğretim dönemini geçirdiklerini söyledi.
Kentte bulunan 854 okulda eğitim gören 174 bin 50 öğrenciye karne dağıtıldı.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:06 Kaynak: DHA
Aydın, Malatya Valisi, Malatya, Güncel
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