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Malatya'da 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi
6 saat önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:48 Kaynak: AA
Malatya'da düzenlenen operasyonda 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara, tütün ve tütün mamüllerine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirdi.
Kaçak ürünlerle ilgili iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.
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