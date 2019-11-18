Son Dakika Haberleri: Malatya'da 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malatya'da 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Malatya'da 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonda 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara, tütün ve tütün mamüllerine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, 178 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirdi.

Kaçak ürünlerle ilgili iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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