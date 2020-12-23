Malatya'da düzenlenen operasyonda 179 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kentte gümrük kaçağı şişelenmiş rakı satışı yaptığını belirledi.
Şüphelinin aracında ve deposunda yapılan aramada kutular içerisinde 179 şişe 70'lik tabir edilen bandrolsüz gümrük kaçağı rakı ele geçirildi.
Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 179 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika