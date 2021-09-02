MALATYA'DA 19,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 19 kilo 572 gram esrar ile 140 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ismi açıklanmayan bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Havadan da dronların kullanıldığı operasyonda baskın yapılan adreste 19 kilo 572 gram esrar ve 140 kök kenevir ele geçirildi. Esrar ve kenevire el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alaraka sorgulamak üzere emniyete götürdü.