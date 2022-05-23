Malatya'da 19 adet silah ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 19 adet silah ele geçirildi

23.05.2022 14:59
Malatya'da 19 adet silah ele geçirildi

Malatya'da 19 silah, 610 gram uyuşturucu maddesi ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Malatya'da 19 silah, 610 gram uyuşturucu maddesi ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce kent merkezinde muhtelif zamanlarda yapılan çalışmalarda 11 tüfek, 1'i kurusıkı 8 tabanca ile birlikte çok sayıda fişek ve 610 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kentte meydana gelen' İkametten Hırsızlığa Teşebbüs ile Yağma 'olayları ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerine ise adli kontrol uygulandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 19 adet silah ele geçirildi - Son Dakika


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