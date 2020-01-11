Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı - Son Dakika

Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı

16 dakika önce

Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı, System.String[]

Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre; Malatya il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bin 200 dakikalık kamera görüntülerini inceleyerek kent merkezinde muhtelif zamanlarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 19 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların H. Ç. ve Y. K. olduğunu tespit etti.


Aynı yöntemle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında elde edilen çeşitli materyalların Ö.D. isimli şahsa satıldığını belirleyen ekipler H.Ç.,Y.K. ile Ö.D.'yi gözaltına aldı.


Şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulunan 141 türden 3 bin parça sahiplerine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. ile Y.K. tutuklanırken Ö.D. serbest bırakıldı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak
Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
05:42 Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı - Son Dakika Haber
03:00 Tunus'ta el-Cemli hükümeti güvenoyu alamadı - Son Dakika Haber
02:48 Yangın esnasında şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi - Son Dakika Haber
02:14 Nijeryalı ünlü yazar Prof. Ike hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
01:26 Okul bahçesinde oynayan öğrencilerin vücutlarında oluşan çürük ve yanıklar sağlık kuruluşları ile... - Son Dakika Haber
01:00 Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika Haber
00:27 Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 05:58:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 19 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]