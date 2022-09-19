19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Malatya'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı İbrahim Cengiz çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal MarşıInın okunmasının ardından Şahin ve beraberindekiler Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek, kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı. Protokol, okunun Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti. Törene İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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