Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika

VATANIMIZ, DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNETTARDIR

İl Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda Lise Öğrencilerinden Ayşegül Aslan ve Ayşe Esen, Vatan ve Bayrak şiirlerini okudular. Okunan şiirlerin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Cengiz, programda yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM tarafından 'Gazi' unvanıyla taçlandırıldığı ve Gaziler Gününün bütün Gazilerin şeref günü olduğunu söyledi.

Gaziler Günü programında yaptığı konuşmada Başkan Gürkan, " Bilindiği gibi Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasından sonra TBMM 1921 yılında 19 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem 'Gazilik' unvanı hem de 'Mareşal' unvanı vermiştir. Sakarya Savaşı Türk tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. Sakarya Savaşı'na gelinceye dek Türk ordusunun zaman zaman geriye çekildiği ve farklı söylemlerin geliştiği Anadolu'da ve Ankara'da Sakarya Savaşı esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü önemlidir; Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıhı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça düşmana terk edilemeyecektir. Nitekim 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı o dönemde geri çekildi diye algılanan daha sonra Yunan'ında rehavete kapılarak burası bizim doğal sınırımızdır deyip o anlayışla Anadolu'ya yayılan ve daha sonrasında 26 Ağustos'taki Büyük Taarruz ve ilk hedefiniz emriyle düşmanın 9 Eylül'de İzmir'de denize dökülmesi. Yani bu vatan kolay kurtulmadı. Bu anlamda bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Gazilerimize de sağlık ve huzur diliyorum. Vatan, devlet ve ülkemizin milleti şehitlerimize ve gazilerimize minnettardır" diye konuştu.