MALATYA'DA, 19 MAYIS TÖRENLE KUTLANDI - Son Dakika

MALATYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası düzenlenen törenle başladı.

Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Atatürk Caddesindeki, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayhan, valilik koordinesinde yürütülecek Gençlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yapılacağını söyledi. Kayhan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 102'nci yıldönümünde toplandıklarını söyledi. Kayhan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canlarını feda eden şehitleri anarak, konuşmasını tamamladı.