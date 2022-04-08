Malatya'da 19 yılda, 405 bin dekar zirai arazi sulamaya açıldı - Son Dakika
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Malatya'da 19 yılda, 405 bin dekar zirai arazi sulamaya açıldı

08.04.2022 14:07
Malatya'da 19 yılda, 405 bin dekar zirai arazi sulamaya açıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya'da 19 yılda inşa edilen 10 sulama tesisiyle 405 bin 160 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya'da 19 yılda inşa edilen 10 sulama tesisiyle 405 bin 160 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, Malatya'da devasa su yapıları inşa edildiğini belirtti.

Kentte son 19 yılda 10 sulama tesisi inşa edildiğini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmekte. Son 19 yılda Malatya' da inşa edilen 10 sulama tesisi ile 405 bin 160 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Malatya' da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 607 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Malatya için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 13 sulama tesisi inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 13 sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 241 bin 600 dekar arazinin sulanması sağlanacak."

Kentte tarımın gelişmesi amacıyla 19 yılda, 86 tesis ile 3 milyar 90 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Malatya'da son 19 yılda 13 baraj, 1 gölet ve 1 yeraltı depolaması inşa ettik." ifadelerini kaydetti.

Yıldız, taşkın riskini azaltmak amacıyla 48 taşkın koruma tesisiyle 46 yerleşim yeri ile 4 bin 682 dekar arazinin taşkın sularından korunduğunu bildirdi.

Kentte, 1 milyon 679 bin 390 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını, 54 yerleşim biriminin, arazi toplulaştırmasından faydalandığını belirten Yıldız, "Malatya'da son 19 yılda 9 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 240 milyon kWh enerji üretimi sağlıyor, kurulu gücü 45 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize katkı sunuyoruz." görüşüne yer verdi.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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