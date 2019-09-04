Son Dakika Haberleri: Malatya'da 2 bin 20 kök kenevir ele geçirildi
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Malatya'da 2 bin 20 kök kenevir ele geçirildi

30 dakika önce

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo esrar ile 2 bin 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya'da 2 bin 20 kök kenevir ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo esrar ile 2 bin 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin alınan istihbari bilgiler neticesinde operasyon için düğmeye basıldı. Önceden belirlenen 2 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda ev ve bahçelerde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 11 kilo esrar, 2 bin 20 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.


2 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, ele geçirilen kenevirler bitkileri yakılarak imha edildi. - MALATYA

Jandarma, Kenevir, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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