Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilyurt ilçesinde icra edilen yol kontrol arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.