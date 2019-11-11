Son Dakika Haberleri: Malatya'da 2 bin 683 sikke ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malatya'da 2 bin 683 sikke ele geçirildi

Malatya'da 2 bin 683 sikke ele geçirildi

7 saat önce

MALATYA'da, polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 683 sikke ele geçirildi.

Malatya'da 2 bin 683 sikke ele geçirildi, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 683 sikke ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde isimleri açıklanmayan şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 bin 683 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiye 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma konununa muhalefet'ten yasal işlem yapıldı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
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